منافذ لإنهاء إجراءات السفر في «أبوظبي للسفن السياحية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت موانئ أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي لتوفير منافذ خاصة لإنهاء إجراءات السفر في محطة أبوظبي للسفن السياحية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقدم مطارات أبوظبي خدماتها من المحطة، والتي تتضمن منافذ تعمل على تسهيل استكمال إجراءات السفر قبل وصولهم إلى مطار أبوظبي.

وقع الاتفاقية الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وعبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «شهدت إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية زيادةً ملحوظةً في أعداد السياح والزائرين كوجهة سياحية رائدة، تقدم مجموعة متميزة من مفاهيم السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية. وقد شهدنا موسما قياسيا للسفن السياحية خلال 2016/‏‏2017، بزيادة بنسبة 48٪ في أعداد المسافرين القادمين إلى محطاتنا في ميناء زايد وصير بني ياس».

وكانت موانئ أبوظبي قد سجلت أفضل أداء لحركة السفن السياحية لأبوظبي خلال الموسم الماضي. ومع توقعات النمو القائمة، أدخلت موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي 15 منفذا لإنهاء إجراءات السفر في محطة أبوظبي للسفن السياحية، في ميناء زايد، لتسهيل تجربة السفر للركاب منذ تشييدها في ديسمبر 2015.

بدوره، قال عبد المجيد الخوري: «نحن نمضي الآن في مرحلة جديدة من مسيرتنا، وذلك مع قرب تشغيل أكبر مباني المطارات في العالم من مدينة دائمة النمو والازدهار. وبالتالي فإنه من المحوري أن نصنع شراكات قوية مع الجهات الأخرى في قطاعات النقل والسياحة، لإنشاء شبكة قوية من الشركاء قادرة على الدفع بعجلة التقدم والنجاح لهذه الوجهة الرائعة «أبوظبي».

ومن جانبها، قالت نوره راشد الظاهري، مدير محطة أبوظبي للسفن السياحية: «شهدنا خلال موسم السفن السياحية الأخير، والذي امتد حتى شهر يونيو للمرة الأولى، زيادة في عدد الزوار الذين يتدفقون إلى أبوظبي. وفيما نواصل تقديم خدماتنا الاستثنائية ذات القيمة المضافة للمسافرين لتسهيل زيارتهم للإمارة، فإننا نتوقع المزيد من النمو والنجاح خلال الموسم القادم».