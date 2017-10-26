معرض سيدات ورائدات الأعمال يستعرض مشاريع المبدعات بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال لعام 2017، افتتحت رفيعة بنت هلال بن دري نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي المعرض السنوي لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في المركز التجاري «نيشن تاورز».

حضر افتتاح المعرض، الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس، ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة بوظبي، وعلياء المزروعي عضوة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد ‬من ‬زوجات ‬السفراء ‬المعتمدين ‬لدى ‬الدولة، وشفيقة ‬العامري ‬مديرة ‬مجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬أبوظبي‬، ‬وعدد ‬من ‬سيدات ‬ورائدات ‬الأعمال ‬في ‬الإمارة.

وقامت رفيعة بنت هلال بن دري بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي يضم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في عدد من الأنشطة في مختلف المجالات، كما وجهت الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايتها ودعمها المتواصل لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وللمرأة المواطنة في كافة مواقع عملها، وكذلك متابعتها لمبادرات ومشاريع وأنشطة المجلس وللحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات وأنشطة الحملة وتحقيقها للأهداف المرجوة في تعزيز مسيرة تمكين المرأة المواطنة اقتصادياً.

وأكدت أن المعرض السنوي لرائدات الأعمال بمركز «نيشن تاورز» يعتبر من أهم وسائل الترويج المباشر لمنتجات وخدمات رائدات الأعمال والمبدعات المواطنات، مشيرة إلى أن الحملة التوعوية الثالثة لرائدات الأعمال تعمل على إبراز ودعم سيدات الأعمال المواطنات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا، من خلال تنظيم مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تزويد رائدات الأعمال المواطنات الراغبات في ممارسة الأعمال التجارية الحرة بالأدوات التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وتوعيتهن بأهمية دورهن، من خلال تنمية ونشر القيم المتعلقة بروح المبادرة والابتكار وخدمة المجتمع لدى المواطنات لدخول قطاعات الأعمال والتجارة والتصنيع، لتعزيز مساهمتهن في عملية التنمية المستدامة في الدولة.