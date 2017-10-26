الإمارات تتصدر شرق أوسطياً في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

يوسف العربي (دبي)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية في منتدى «ناسيبا» الاقتصادي العالمي للرائدات وسيدات الأعمال الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن السيدات تولين 9 حقائب وزارية في التعديل الوزاري الأخير ليشكلن 28% من أعضاء مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تتمتع بأعلى نسبة مشاركة للمرأة في المنطقة ومن بين الأعلى في العالم، حيث تشكل 60 % من إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي كما تحتل العديد من المناصب القيادية ومهام صنع القرار.

وأوضح معاليه أن إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يأتي في إطار حرص الدولة على توفير فرص متساوية للمرأة في مختلف المجالات، حيث يتولى المجلس توفير الدعم اللازم للمرأة الإماراتية.

وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في كلمتها الرئيسة بالمنتدى أن دعم دور المرأة ينعكس على المسيرة التنموية، ويفتح المجال للتنوع والأفكار الجديدة الإبداعية، مشيرة إلى أن الدور المتنامي للمرأة لا يعود للمبادرات الحكومية والتعليم فحسب بل يأتي أيضاً نتيجة الطموح الكبير والعزيمة التي تتمتع بها.