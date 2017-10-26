«سيربيروس» الأميركية تهتم بشراء «أليطاليا»

روما (د ب أ)

أبدت شركة «سيربيروس» الأميركية للاستثمارات الخاصة اهتمامها بشراء شركة أليطاليا للطيران الإيطالية المتعثرة. وأسندت صحيفة «فايننشال تايمز» هذه المعلومة إلى «مصادر قريبة من المباحثات»، وأضافت أن الشركتين رفضتا التعليق. وأشارت الأنباء إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح بين مئة مليون إلى أربعمئة مليون يورو (120 مليونا إلى 165 مليون دولار)، وأن الحكومة الإيطالية ستحتفظ بحصة في الشركة.

ومجموعة سيربيروس، التي يقودها دان كويل الذي سبق وشغل منصب نائب الرئيس الأميركي، متخصصة في الاستحواذ على الشركات المتعثرة، ولديها خبرة في مجال شركات الطيران من استثمارها عام 2004 في «إير كندا».