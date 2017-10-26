«تويوتا» تخفض إنتاج مصنع سيارات في المكسيك

طوكيو (أ ف ب)

تعتزم مجموعة تويوتا لتصنيع السيارات خفض الاستثمار والإنتاج في مصنع مرتقب في المكسيك استهدفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها نفت أي دور للسياسة في القرار الذي يأتي قبل أيام على زيارة ترامب إلى اليابان.

وستقوم الشركة العملاقة بخفض استثماراتها المقررة في غواناخواتو من مليار دولار إلى 700 مليون دولار وخفض إنتاجها إلى النصف وصولا إلى 100 ألف وحدة سنويا.

وكان المصنع الجديد المرتقب أثار رد فعل غاضب في يناير الماضي من ترامب الذي حث الشركات الأجنبية على إبقاء مزيد من الوظائف للعمال في الولايات المتحدة.

وقالت «تويوتا» إن خفض الاستثمار والإنتاج مرتبط بتغيير منتج المصنع في وسط المكسيك، والمقرر أن يبدأ الإنتاج في 2019. وقال المتحدث باسم «تويوتا» جان-ايف جول، لوكالة فرانس برس «التزامنا تجاه المكسيك ما زال قائما». وأضاف «نريد أيضا أن نجعل (العمليات) الأميركية تنمو وتنجح. وأكد «هذا ليس رداً مباشراً على تعليقات لترامب. المسألة تتعدى مصنعا واحدا».