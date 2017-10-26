35 مليار دولار سنوياً تكلفة تغير المناخ في أميركا بحلول 2050

واشنطن (أ ف ب)

حذرت هيئة في الكونغرس الأميركي من ارتفاع محتمل لكلفة الكوارث المتصلة بتغير المناخ كالأعاصير والجفاف وحرائق الغابات إلى 35 مليار دولار سنوياً مع حلول 2050، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى تحسين استعداداتها لذلك.

وقدر تقرير لمكتب محاسبة الحكومة إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 350 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة على برامج مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية أو لتغطية الخسائر (المحاصيل الزراعية مثلاً). ولا يشمل هذا المبلغ الأضرار الهائلة الناجمة في العام الجاري عن ثلاثة أعاصير مدمرة ولا الحرائق الأخيرة الكاسحة في كاليفورنيا، التي قدرت وحدها بأكثر من 300 مليار دولار. وأضاف المكتب أن الأثر المالي لتغير المناخ لا يمكن إلا أن يرتفع، ما يتطلب تنفيذ استراتيجية فيدرالية.