شركات الطيران تبدأ تطبيق قواعد أمنية أميركية جديدة اليوم

واشنطن (رويترز)

ذكرت شركات طيران أن قواعد أمنية جديدة تشمل عمليات فحص أدق للركاب ستسري، اعتبارا من اليوم الخميس، على جميع الرحلات المتجهة للولايات المتحدة وذلك امتثالا لمتطلبات حكومية الغرض منها تجنب حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في المقصورات. وقالت الشركات التي اتصلت بها رويترز إن الإجراءات الجديدة، التي قد تشمل مقابلات أمنية وجيزة مع الركاب، ستطبق بداية من غد.

وستؤثر على 325 ألف راكب على متن نحو ألفي رحلة تجارية تصل يوميا إلى الولايات المتحدة وعلى 180 شركة طيران تعمل من 280 مطارا في 105 دول. وأبلغ مسؤولون أوروبيون وأميركيون رويترز في ذلك الوقت أن شركات الطيران أمامها 120 يوما للالتزام بهذه الإجراءات ومنها تشديد فحص الركاب. وتنقضي هذه المهلة غداً الخميس. وكان أمام شركات الطيران حتى يوليو تموز لتوسيع عمليات رصد المتفجرات.

وقالت رابطة (إيرلاينز فور أمريكا) إن التغييرات «إجراءات أمنية معقدة» لكنها أشادت بالمسؤولين الأميركيين لمنحهم شركات الطيران مرونة في الوفاء بالقواعد الجديدة.