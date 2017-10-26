«المركزي» اللبناني: الاحتياطيات كافية لاستقرار العملة في المستقبل

بيروت (رويترز)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن البنك المركزي لديه احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار الأميركي في المستقبل المنظور. وأبلغ سلامة رويترز أيضاً، في مقابلة، أنه منذ يونيو الماضي انهمك البنك المركزي في ثلاث عمليات مالية تهدف إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأصول الدولارية ومساعدة البنوك على إدارة محافظها الائتمانية بطريقة أقل مخاطرة.

وأضاف «الاحتياطيات لدى المصرف المركزي الآن تبلغ 44.3 مليار دولار وهذا مستوى قياسي مرتفع. هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي». وامتنع سلامة عن الكشف عن حجم الزيادة في الأصول الدولارية نتيجة للعمليات الثلاث، لكنه قال إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار في بداية العام.

وتابع «أستطيع أن أؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة -السياسة لإبقائها مستقرة ليست على وشك أن تتغير- وأننا لدينا الوسائل للحفاظ على هذه العملة مستقرة في مقابل قيمة الدولار الأميركي للمستقبل المنظور».

هبطت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي العام الماضي إلى نحو 35 مليار دولار مع تعرضها لضغوط من تباطؤ في الودائع وعجز في ميزان المدفوعات وشلل سياسي أثر سلباً على ثقة المستثمرين. ولزيادة الاحتياطيات والحفاظ على ربط الليرة بالعملة الأميركية ورفع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، اتخذ المصرف المركزي العام الماضي ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات «غير تقليدية» للهندسة المالية بأن رفع الاحتياطيات الدولارية إلى مستوى قياسي في ذلك الوقت بلغ 41 مليار دولار.

وقال سلامة إن المشاكل التي دفعت إلى الإجراءات التي اتخذت العام الماضي انحسرت. وتنمو الودائع بنسبة 6 إلى 7% وميزان المدفوعات اللبناني في حالة توازن الآن. وذكر أن العمليات المالية الثلاث الجارية حالياً للحافظ على مستويات الدولار «تختلف تماماً» عن إجراءات الهندسة المالية التي اتخذت العام الماضي.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال سلامة إن اقتصاد لبنان تضرر بشدة من الحرب المستمرة منذ 2011 في الجارة سوريا والانقسامات السياسية وهو ما أبطأ النمو إلى ما يزيد قليلا عن 1% سنويا من متوسط بلغ 8% قبل اندلاع الصراع.