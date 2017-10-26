الخبر، كوالالمبور (رويترز)

قالت مصادر إن شركة أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تلقتا عروضا لتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة مشروع مشترك مزمع لتحويل النفط إلى كيماويات. ومن المنتظر أن يوقع الشريكان مذكرة تفاهم للتطوير المشترك للمجمع في منتصف نوفمبر المقبل.

وسيكون المشروع الذي تزيد قيمته على 20 مليار دولار أول مشروع كبير تشارك فيه الشركتان، ويأتي في إطار خطط «أرامكو» للتوسع في مجال البتروكيماويات. ومن بين مقدمي العروض كيه.بي.آر وفلور وجاكوبز للهندسة وورلي بارسونز وأميك فوستر ويلر. وجرى تقديم العروض في منتصف أكتوبر الجاري لتزويد المشروع بالاستشارات الإدارية بما في ذلك مرحلة أعمال الهندسة والتصميم وما قبلها، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. وتتوقع المصادر ترسية العقد في أوائل 2018، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمجمع بنهاية 2024. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية.

من ناحية أخرى، قالت بروجكت فاينانس انترناشونال (بي.إف.آي) المملوكة لتومسون رويترز أمس، إن شركة الطاقة الماليزية الحكومية بتروناس وشركة أرامكو السعودية تسعيان لجمع ثمانية مليارات دولار لمجمع تكرير وبتروكيماويات عبر قرض مؤقت. ويقع مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابد) البالغة تكلفته 27 مليار دولار في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا، بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي، وهما ممران لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقالت بروجكت فاينانس انترناشونال إنه تم دعوة أكثر من عشرة بنوك لتقديم تسعير للقرض الذي سيبلغ أجله عاماً ونصف العام. وأضافت أن القرض ستضمنه الشركتان مناصفة.

ومن المنتظر أن تبدأ المصفاة العمليات في 2019، على أن تبدأ عمليات البتروكيماويات بعدها بفترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً.