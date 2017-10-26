الخبر، كوالالمبور (رويترز)
قالت مصادر إن شركة أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تلقتا عروضا لتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة مشروع مشترك مزمع لتحويل النفط إلى كيماويات. ومن المنتظر أن يوقع الشريكان مذكرة تفاهم للتطوير المشترك للمجمع في منتصف نوفمبر المقبل.
وسيكون المشروع الذي تزيد قيمته على 20 مليار دولار أول مشروع كبير تشارك فيه الشركتان، ويأتي في إطار خطط «أرامكو» للتوسع في مجال البتروكيماويات. ومن بين مقدمي العروض كيه.بي.آر وفلور وجاكوبز للهندسة وورلي بارسونز وأميك فوستر ويلر. وجرى تقديم العروض في منتصف أكتوبر الجاري لتزويد المشروع بالاستشارات الإدارية بما في ذلك مرحلة أعمال الهندسة والتصميم وما قبلها، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. وتتوقع المصادر ترسية العقد في أوائل 2018، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمجمع بنهاية 2024. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية.
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ومن المنتظر أن تبدأ المصفاة العمليات في 2019، على أن تبدأ عمليات البتروكيماويات بعدها بفترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً.