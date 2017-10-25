ديمقراطية مقلّمة الأظافر

د. محمد سبيلا

الديمقراطية هي النظام السياسي الذي توصلت إليه الأمم المتقدمة، واختبرته نظرياً وعملياً، ودعت الأمم التابعة إلى تبنيه وتوظيفه كأحسن (لا كأكمل) طريقة توصلت إليها البشرية لتدبير الشأن السياسي أو الشأن العام.

صحيح أن الديمقراطية تحمل معها في جيناتها صبغة أصلها، والمتمثلة في أن هذه المجموعات البشرية المتقدمة لم تجد حلاً لمشاكلها الداخلية المتمثلة في الصراع والاقتتال حول الِملكية (بكسر الميم) والسلطة والحظوة والمعنى إلا في الصيغة الديمقراطية التي تقوم في جذورها الأولى على مبدأ تساوي الناس في الحقوق والحريات، وأن لا فضل للون على لون أو لعرق على عرق أو لمعتقد على آخر، ولا منطقة على أخرى... وأن للجميع حق التعاقد على إنشاء نظام سياسي تتساوى فيه الحقوق والحظوظ، وأن هناك مجالاً اجتماعياً للحوار والتداول حول الشأن العام هو المجال السياسي.

لكن السمة الأساسية الثانية للنموذج «الكوني» للديمقراطية هي تمييزه الضمني والصريح بين العنصر الاجتماعي أو الدنيوي ومجال المقدس، وهذا هو الأساس الأول للتمييز بين مجالين.

لكن هذه التجربة ركزت نظريا وعمليا على ضرورة التمييز بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي، بهدف نزع أوراق أو علامات التفوق من الطرفين. فبما أن مجال الدين هو مجال المقدس، وهو مجال أثير ومتميز من حيث أنه مصدر المعنى والقيمة، فإن من الضروري حظر استعماله في التنافس أو الصراع السياسي. الديمقراطية تضمر هذه الخلفية الفكرية وتعطي الحق لكل أطراف الفعل السياسي في استعمال أدوات الصراع والتنافس باستثناء المقدس مما يوفر لهما فرصة تساوي الحظوظ.

يتداعى عن الفصل بين مجالين بشريين متمايزين التمييز في المجال السياسي بين نوعين متعارضين من المشروعية: المشروعية المتعالية والمشروعية السياسية والدنيوية.