4 مليارات درهم أرباح «نخيل» الصافية في تسعة أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح شركة «نخيل للتطوير العقاري»، بنحو 2.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتسجل ربحاً صافياً بنحو 4 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقابل الفترة المقارنة من العام المنتهي.

وأشارت نخيل في بيان صادر أمس إلى أنها قامت بتسليم ما يقرب من 1200 وحدة للعملاء حتى الآن هذا العام، مؤكدة أن أعمال الشركة الرئيسية في مجال التطوير السكني، ساهمت جنباً إلى جنب مع شركات الضيافة والتجزئة والتأجير المتنامية، في تحقيق النتائج للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، إن النمو في صافي أرباحنا يُشير إلى الاستقرار والنضج في سوق العقارات في دبي، ويعكس استراتيجيتنا المستمرة لتنويع أعمالنا من أجل بناء أعمال طويلة الأجل ومستدامة وتحقيق أهدافنا المالية.