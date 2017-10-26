«سوق أبوظبي» يعقد الملتقى السنوي للشركات المدرجة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، الملتقى السنوي لشركاته المدرجة من إمارة أبوظبي، بحضور راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن الشركات المدرجة، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في السوق.

وقال السوق في بيان صادر أمس: «هدف الملتقى إلى تعريف الشركات بأحدث الخدمات والآليات التي يوفرها السوق، وضمان التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يعتمدها السوق».

وشدد البلوشي على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير أطر العمل والتنسيق المشترك مع الشركات المدرجة في السوق ومختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بنظم التداول واستثمار المدخرات طويل الأمد، وإعدادهم للامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية، وذلك في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر الارتقاء بالمناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.

وقال البلوشي: «يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطوير الخدمات التي يوفرها للمتعاملين والشركات المدرجة، للارتقاء بالبنية الاستثمارية، وذلك ضمن مهمة السوق في المساهمة بتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والدولة، حيث يواصل السوق جهوده في تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين».