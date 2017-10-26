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«سوق أبوظبي» يعقد الملتقى السنوي للشركات المدرجة
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تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، الملتقى السنوي لشركاته المدرجة من إمارة أبوظبي، بحضور راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن الشركات المدرجة، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في السوق.

وقال السوق في بيان صادر أمس: «هدف الملتقى إلى تعريف الشركات بأحدث الخدمات والآليات التي يوفرها السوق، وضمان التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي يعتمدها السوق».

وشدد البلوشي على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطوير أطر العمل والتنسيق المشترك مع الشركات المدرجة في السوق ومختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بنظم التداول واستثمار المدخرات طويل الأمد، وإعدادهم للامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية، وذلك في إطار التزام السوق بخطة أبوظبي، عبر الارتقاء بالمناخ الاستثماري للإمارة وخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال.

وقال البلوشي: «يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطوير الخدمات التي يوفرها للمتعاملين والشركات المدرجة، للارتقاء بالبنية الاستثمارية، وذلك ضمن مهمة السوق في المساهمة بتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي والدولة، حيث يواصل السوق جهوده في تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين».

وتناول الملتقى المنهجية التي يعتمدها سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإفصاحات المالية، والنتائج المهمة التي أحرزتها الشركات المدرجة في السوق، والتي حققت ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 10.73%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى زيادة خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 229.7%، ليليه في ذلك قطاع الطاقة بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 175% خلال الربع الثاني من عام 2017. ... المزيد
     
 

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