«الخليج للملاحة» تبرم شراكة مع «‬علي ‬وأولاده» ‬للهندسة ‬البحرية

دبي (الاتحاد)
أبرمت مجموعة «الخليج للملاحة» القابضة، شراكة مع مصنع علي وأولاده للهندسة البحرية في أبوظبي لتأسيس شركة متخصصة في إصلاح وتجديد حفارات النفط وأعمال حقول النفط والغاز والخدمات البحرية المصاحبة. أبرم الاتفاقية خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، وشامس الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة علي وأولاده.
وقال بوعميم «إن رأسمال الشركة الجديدة مناصفة بين الجانبين 50% و50% ومن المقرر أن تبدأ نشاطها مطلع العام المقبل في الإمارات وقد يمتد إلى الأسواق الخارجية التي تعمل بها الخليج للملاحة».
|
|
من جانبه، قال الظاهري «إن تجميع القدرات للشركات الوطنية هو الضمانة من أجل وصولنا إلى العالمية وتعزيز مكانة الإمارات كلاعب رئيس في صناعة النفط والغاز والخدمات الملاحية الدولية».