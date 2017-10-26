«الخليج للملاحة» تبرم شراكة مع «‬علي ‬وأولاده» ‬للهندسة ‬البحرية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة «الخليج للملاحة» القابضة، شراكة مع ‬مصنع ‬علي ‬وأولاده ‬للهندسة ‬البحرية ‬في ‬أبوظبي لتأسيس ‬شركة ‬متخصصة ‬في ‬إصلاح ‬وتجديد ‬حفارات ‬النفط ‬وأعمال ‬حقول ‬النفط ‬والغاز ‬والخدمات ‬البحرية ‬المصاحبة. أبرم الاتفاقية خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، وشامس الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة علي وأولاده.

وقال بوعميم «إن رأسمال الشركة الجديدة مناصفة بين الجانبين 50% و50% ومن المقرر أن تبدأ نشاطها مطلع العام المقبل في الإمارات وقد يمتد إلى الأسواق الخارجية التي تعمل بها الخليج للملاحة»‬.

وأضاف إن الشركة تعتزم إصدار الصكوك خلال الشهرين المقبلين، وأرجع السبب في تأخير الإصدار التأخير إلى عدم توافر البيئة الجاذبة للصكوك. وعزا تراجع أرباح بسبب تسديد المخصصات وإعادة الجدولة. وبلغ الأرباح الصافية 12.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2017. وطالب بوعميم بإعفاء خدمات الشركات البحرية من ضريبة القيمة المضافة لأنها قد تفقد تنافسيتها.

من جانبه، قال الظاهري «إن تجميع القدرات للشركات الوطنية هو الضمانة من أجل وصولنا إلى العالمية وتعزيز مكانة الإمارات كلاعب رئيس في صناعة النفط والغاز والخدمات الملاحية الدولية».