«منازل» تخطط لإنشاء أربع مدارس تعليمية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «منازل العقارية» عن بدء عمليات التخطيط لإنشاء أربع مدارس تعليمية في مجمعاتها السكنية داخل وخارج الدولة، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت إن إنشاء تلك المدارس يأتي ضمن خططها المستقبلية الاتجاه لاستثمار ودعم مجال التعليم، مؤكدة أنها تعتزم توفير بيئة سكنية متكاملة في مشاريع الشركة «فلل الريف، منازل الريف، فندق ومنتجع غنتوت».

وتضم مخطط منازل العقارية إنشاء مدرستين في المجمع السكني المتكامل «فلل الريف»، والذي يقع بالقرب من منطقة شاطئ الراحة، ومطار أبوظبي الدولي، بالقرب من مدينة الشهامة.

وتخصص المدرسة الأولى على مساحة 23.06 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 16.6 ألف متر مربع. وسيحظى مشروع منازل الريف 2، الواقع في منطقة السمحة بأبوظبي، بإنشاء المدرسة الثالثة بمساحة 18.218 متراً مربعاً.

وسيتم ضم فندق ومنتجع غنتوت بأبوظبي المدرسة الرابعة على مساحة تمتد لـ25.77 متراً مربعاً.