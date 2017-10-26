«منازل» تخطط لإنشاء أربع مدارس تعليمية

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «منازل العقارية» عن بدء عمليات التخطيط لإنشاء أربع مدارس تعليمية في مجمعاتها السكنية داخل وخارج الدولة، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت إن إنشاء تلك المدارس يأتي ضمن خططها المستقبلية الاتجاه لاستثمار ودعم مجال التعليم، مؤكدة أنها تعتزم توفير بيئة سكنية متكاملة في مشاريع الشركة «فلل الريف، منازل الريف، فندق ومنتجع غنتوت».
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وتخصص المدرسة الأولى على مساحة 23.06 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 16.6 ألف متر مربع. وسيحظى مشروع منازل الريف 2، الواقع في منطقة السمحة بأبوظبي، بإنشاء المدرسة الثالثة بمساحة 18.218 متراً مربعاً.
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