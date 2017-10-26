2.4 مليار درهم أرباح «اتصالات» بنمو %29

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة «اتصالات» أرباحا صافية بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته 19% ونسبة نمو سنوية بلغت 29%، مقارنة مع الربع الثالث 2016.
وأظهرت النتائج المالية الموحدة، التي أعلنت عنها مجموعة «اتصالات» أمس، تحقيق إيرادات موحدة بلغت 12.9 مليار درهم في حين سجلت إيرادات «اتصالات الإمارات» نمواً سنوياً بنسبة 3% لتصل إلى 7.6 مليار درهم مقارنة مع الربع الثالث 2016.
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وبحسب النتائج، نمت قاعدة العملاء في الإمارات إلى 12.5 مليون مشترك محققة نسبة نمو 2% مقارنة بالربع الثالث 2016.
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