إماراتي يقود فريقاً بحثياً لتطوير خلايا شمسية متقدمة عالية الكفاءة

يوسف العربي (دبي)
نجح فريق بحثي مشترك بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تطوير خلايا شمسية متقدمة عالية الكفاءة متعددة الطبقات بتكنولوجيا جديدة تعتمد على مادة الجرافين ثنائية الأبعاد.
وقال الدكتور إبراهيم المنصوري، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب بجامعة خليفة، قائد الفريق البحثي المشترك، لـ ««الاتحاد» إن المشروع الذي بدأ منذ 18 شهراً، يقدم خرقاً علمياً جديداً.
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ومادة السيليكون شبه الموصلة هي الأكثر استخداماً في تصنيع الخلايا الشمسية ورقاقات الحواسيب والأجهزة الإلكترونية لثمنها المنخفض للغاية.
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