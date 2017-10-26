  • الخميس 06 صفر 1439هـ - 26 أكتوبر 2017م

إماراتي يقود فريقاً بحثياً لتطوير خلايا شمسية متقدمة عالية الكفاءة
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تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017

يوسف العربي (دبي)

نجح فريق بحثي مشترك بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تطوير خلايا شمسية متقدمة عالية الكفاءة متعددة الطبقات بتكنولوجيا جديدة تعتمد على مادة الجرافين ثنائية الأبعاد.

وقال الدكتور إبراهيم المنصوري، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب بجامعة خليفة، قائد الفريق البحثي المشترك، لـ ««الاتحاد» إن المشروع الذي بدأ منذ 18 شهراً، يقدم خرقاً علمياً جديداً.

وأضاف أن الخلايا الشمسية المتقدمة التي نجح الباحثون في تطويرها تتميز بمرونتها الكبيرة مقارنة مع الخلايا التقليدية المصنعة من السيليكون، حيث يصل سمكها إلى 2 ميكرون، مقابل 180 ميكرونا للتقليدية. وأشار إلى أن 84% من تكلفة الخلايا الشمسية الحالية سببها العناصر الميكانيكية المكملة لتثبيت الخلايا، ما يوضح أهمية الخلايا الشمسية الجديدة.

ومادة السيليكون شبه الموصلة هي الأكثر استخداماً في تصنيع الخلايا الشمسية ورقاقات الحواسيب والأجهزة الإلكترونية لثمنها المنخفض للغاية.

وقال المنصوري إن مركبات العناصر الجديدة تتفوق في كفاءتها على السيليكون، واستخدامها في الأجهزة الإلكترونية سيزيد سرعتها وإمكاناتها، والخلايا الشمسية المصنعة من العناصر الجديدة تتسم بالتالي بكفاءة وقدرة أكبر من السيليكون على تحويل الأشعة الشمسية إلى كهرباء. ... المزيد
     
 

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