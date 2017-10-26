«الرقابة النووية» تنظم ورشة عمل لمتطلبات الرقابة على الواردات والصادرات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً الورشة الوطنية لتطبيق المتطلبات الدولية للرقابة على الواردات والصادرات النووية في دولة الإمارات.

وحضر الورشة نحو 60 مشاركاً من جهات حكومية ودولية لعرض تجربتهم الخاصة بالرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج في المجال النووي وفقاً لإرشادات مجموعة الموردين النوويين. وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المضطلعة بمراقبة وحماية التجارة بالدولة، كما تناولت الورشة الأوجه القانونية والفنية للرقابة على الواردات والصادرات النووية للمعدات والمواد والتقنيات الموضحة تفصيلياً في لوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية.

وقال محمد فولاد، مدير الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن الهيئة وضعت ونفذت مجموعة إجراءات وآليات تفتيش تساعد على إيضاح المتطلبات اللازمة للرقابة على الواردات والصادرات، كما تدعم تعزيز التعاون في تبادل المعلومات بين الشركاء المحليين والدوليين، وتعمل الهيئة أيضاً على وضع برامج تدريبية لتقديم مختلف أنواع الدعم للشركاء للرقابة على الاستيراد والتصدير».