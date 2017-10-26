تحالف «أكوا باور» يفوز بالمرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

فهد الأميري (دبي)

فاز تحالف بقيادة شركة «أكوا باور» بعقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 700 ميجاواط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 13.7 مليار درهم (14.2 مليار ريال).

وسجل المشروع رقماً قياسياً جديداً لأقل تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة بـ 7,3 سنت لكل كيلوواط/‏ساعة وفق نظام شراء الطاقة المستقل، وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، تبدأ الأولى مع نهاية الربع الرابع من عام 2020.

وستغطي المرحلة الرابعة من مجمع الطاقة الشمسية مساحة 3750 هكتارا (37.5 كيلو متر مربع)، أي ما يعادل حجم أكثر من 4500 ملعب كرة قدم، وستكون مغطاة في معظمها بمرايا لتعكس أشعة الشمس على متلق للحرارة، وستنتج الكهرباء على مدار الساعة، حتى عند غياب الشمس لقدرة المحطة على تخزين الكهرباء.

وقال رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» محمد أبونيان «تأكيد فوزنا بعقد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 700 ميجاواط وبتكلفة استثمارية تصل إلى 13.7 مليار درهم (14.2 مليار ريال)، يمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الشمسية في المنطقة وجهودها لتحقيق مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة». وأضاف «تفخر أكوا باور باستمرار شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي واعتمادنا الشريك الذي تفضل الهيئة التعاون معه».

وقال المهندس ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة «أكوا باور» لـ «الاتحاد» «المجمع أكبر مشروع للطاقة المتجددة المركزة في العالم، ومع التخزين، سيوفر 24 ساعة من الطاقة الشمسية، وبسعر منخفض جداً مقارنة بإنتاج سعر الكهرباء المنتجة من الطاقة التقليدية، وهو مشروع مميز في كل شيء من ناحية الجدوى والتكلفة».

ونوه الشرهان إلى أن الإمارات نجحت من خلال سياساتها في خفض أسعار الطاقة المتجددة إلى مستويات قليلة جدا، وتعد سباقة على العالم بالنسبة للأسعار التي حققتها. وأكد «تقدم دبي نموذجاً رائداً يُحتذى في المنطقة والعالم في تطبيق معايير الشفافية والمنافسة العادلة ووضوح السياسات والتشريعات المنظمة المحفزة للاستثمار». وأضاف «حققنا بنجاح كبير المرحلة الثانية من المشروع، ونحن كشركة لدينا خبرة بالتشغيل وعندنا إمكانيات، ولنا مشروعات في بلغاريا والمغرب وجنوب أفريقيا وأصبح للشركة تاريخ في هذا المجال».

ونوه الشرهان إلى أن المشروع يشكل قيمة اقتصادية مضافة للدولتين الشقيقتين، تتوافق مع رؤية تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتنسجم مع توجهات الرؤية السعودية 2030 الساعية إلى تعظيم القاعدة الاستثمارية السعودية خارج المملكة».