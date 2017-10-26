«إمداد» تحصل على اعتمادين للطاقة

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة «إمداد» على شهادة «اعتماد شركات خدمات الطاقة» (ESCO) من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في حكومة دبي، وعضوية «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» (CEBC). ويأتي هذا الاعتماد الأولي من مكتب التنظيم والرقابة بحكومة دبي تقديراً للمكانة المالية القوية لشركة «إمداد» والكفاءة العالية لموظفيها ومهاراتهم المتميزة في سبيل تقديم مجموعة شاملة من حلول توفير الطاقة المبتكرة التي تعتمد على التقنية في جميع أنحاء الإمارة.

وتنضم «إمداد» إلى أكثر من 100 شركة تحمل عضوية «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» في مدينة مصدر في أبوظبي، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير مستقبل الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستمنح العضوية شركة «إمداد» إمكانية وصول غير مقيّد إلى مشاريع المجلس البحثية الخاصة بالقطاع والفعاليات المتعلقة به.

وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «نحن سعداء بالإنجازين الكبيرين اللذَين حققناهما بفضل أدائنا القوي والتزامنا الثابت بمطابقة خدماتنا لأرقى المعايير في القطاع. وتُرسّخ شهادة ’اعتماد شركات خدمات الطاقة‘ مكانة ’إمداد‘ كشركةٍ رائدة في مجال إدارة المرافق. والأهم من ذلك، فإن هذا الاعتماد يشكل قفزةً نوعية للشركة ستسمح لنا بتوسيع حضورنا في سوق الطاقة المتنامية».