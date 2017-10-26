لإنشاء منصة لتمويل التجارة المتوافقة مع الشريعة «دبي للسلع المتعددة» و«محمّد بن راشد لتنمية المشاريع» يوقعان مذكرة تفاهم



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي. وتهدف مذكرة التفاهم لإنشاء منصة إلكترونية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت إطار الهيئة التنظيمية التابعة لمركز السلع المتعددة لتمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة لغرض الاقتراض. وقع الاتفاقية جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال عبد الباسط الجناحي: «وضعت حكومة الإمارات ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي، وقامت المؤسسة بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، فوضعت استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ضمن خطة دبي 2021، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة لعديد من البرامج والسياسات التي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني نماذج عمل مبتكرة، ورفع إنتاجيتها».