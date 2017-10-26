أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم أمس مع «شركة السعديات للاستثمار والتطوير» لتوفير خدمات حساب الضمان العقاري للشركة التي تعمل على تطوير مشروع «حِد السعديات» السكني على شاطئ الخليج العربي في جزيرة السعديات.

و«سيدعم هذا الاتفاق التقدم السلس في أعمال تطوير وإنجاز مشروع حِد السعديات المرتقب» علي ياسين، مدير الشؤون المالية لدى شركة السعديات للاستثمار والتطوير، مضيفاً أنه «يؤكد أيضاً التزام الشركة بقانون التنظيم العقاري الجديد».

كما تمنح الاتفاقية مصرف أبوظبي الإسلامي حق الشفعة لتقديم خدمات حساب الضمان للمشاريع المستقبلية التي تتولى تطويرها السعديات للاستثمار والتطوير. وقال محمد الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تنبع أهمية خدمات حساب الضمان التي نوفرها من كونها تنظم العلاقة بين بين المطور والمشتري، بما يسهم في نجاح هذا المشروع المتميز»، مضيفاً أن المصرف «يحرص على التعاون مع المطورين العقاريين ممن يعملون على تطوير مشاريع متميزة تلبي احتياجات المستخدم النهائي».

ويغطي «حِد السعديات» مساحة تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، ويتميز بإطلالته على الواجهة البحرية الطبيعية، ما يقارب امتداد 7 كيلومترات من الشاطئ، موفراً سهولة الوصول إليه من أي منزل في المشروع، ويحيطُ بالمشروع العديد من الفنادق العالمية والمنتجعات والمتاحف والمرافق، ما يوفر خليطاً مثالياً من التنوع والحصرية في الخدمات وسهولة الوصول ليصبح عنواناً أمثل للسكن والرفاهية.