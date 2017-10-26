«تكافل الإمارات» تنضم إلى مبادرة بلوك تشين لقطاع التأمين

دبي (الاتحاد)

انضمت تكافل الإمارات، شركة التأمين التكافلي على الصحة والحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى مبادرة بلوك تشين لقطاع التأمين (B3i) العالمية لتجربة منصة جديدة لتقنية البلوك تشين في قطاع التأمين، وتتمتع هذه التقنية الجديدة بإمكانية إحداث ثورة في القطاع من خلال تقليل العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة إلى حدٍّ كبير، مع ضمان أعلى المعايير الأمنية في الوقت نفسه، وذلك من خلال استخدام البروتوكولات المتطورة للحماية من التحايل والتشفير، علاوةً على ذلك، يمكن لهذه التقنية الجديدة تقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلبات الذي يتراوح حالياً بين 15 إلى 20 يوماً إلى ما يتراوح بين يوم إلى يومين، ما سيسهم في خفض تكاليف أعمال المكتب الخلفي بوجه عام وسيساعد في خفض مدفوعات العملاء، ويؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة والولاء.

وتبدأ أعمال الاختبار الميداني للنموذج الأولي في شهر أكتوبر 2017، بعد انتهاء عملية الإعداد والتهيئة لجميع الشركات الأعضاء في المبادرة، وعددها 38 شركة، من أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأميركيتين والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. وستقدم الشركات الأعضاء ملاحظاتها بناءً على تجاربها في استخدام المنصة، مما يسهم في تطويرها حتى تصبح مجدية لقطاع التأمين وإعادة التأمين بحلول النصف الثاني من عام 2018. هذا وستشرع مبادرة بلوك تشين لقطاع التأمين في تطوير وإعداد نماذج أكثر تقدماً في عام 2018 بغرض تعميمها في السوق. وقال محمد الهواري، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة تكافل الإمارات: «بصفتنا شركة إماراتية تتطلع إلى المستقبل، فإننا ندرك أن اعتماد التقنيات الحديثة المبتكرة من العوامل الأساسية لضمان النجاح على المدى الطويل».