«لوتاه للعقارات» تدعو لتقديم عطاءات لمشروعها الجديد بدبي الجنوب

دبي (الاتحاد)

طرحت شركة «لوتاه لتطوير العقارات»، أمس، دعوة لتقديم عطاءات تصميم المخطط الرئيس لمشروعها المشترك الجديد مع «دبي الجنوب». وستشمل المناقصة تقديم المخطط الرئيس للمشروع السكني، الذي تبلغ مساحته 1,150,548 قدماً مربعة داخل «المنطقة السكنية» في «دبي الجنوب»، وبموجب الاتفاقية مع «دبي الجنوب» تقوم شركة «لوتاه لتطوير العقارات» بتطوير مشروع سكني يوفر مجتمعاً للعيش عالمي المستوى في بيئة حضرية.

وتضمّ «المنطقة السكنية» نحو 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل، ومنازل التاون هاوس والشقق السكنية التي يتوقع أن يقيم فيها نحو 35.000 شخص. وبمحاذاة «إكسبو 2020»، تقع «المنطقة اللوجستية» وقرية الموظفين، والمنطقة السكنية» لمشروع «دبي الجنوب»، التي تضم المدارس، ودور الحضانة، والمستشفيات، ومتاجر التجزئة.وقال المدير التنفيذي للشركة: «نتوقع أن نرى مخططات وتصاميم مبدعة تعكس ثقافتنا وسعينا الدائم إلى التميز والالتزام ببناء مجتمعات حضرية مبتكرة من الطراز العالمي، وستكون الشركة الرابحة مسؤولة عن الرؤية والتخطيط الاستراتيجي وأطر التصميم الحضري، والمبادئ التوجيهية للتصميم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تستجيب لمتطلبات المشروع».