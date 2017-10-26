رحلات ترويجية لوفود صينية للتعريف بالمقاصد السياحية 951 ألف زائر صيني للإمارات سنوياً



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) يشكل السوق الصيني أحد أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات، حيث يمثل ما يقارب من 4% من إجمالي عدد زوار الدولة، بما يعادل نحو 951 ألف زائر سنوياً، حسب محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية.وقال في بيان: «نتطلع إلى زيادة تلك الأرقام خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للسوق الصيني من حيث تيسير إجراءات الدخول ووجود خدمات مميزة خاصة بالزائر الصيني»، وكانت وزارة الاقتصاد نظمت مؤخراً، ممثلةً بالبرنامج الوطني للسياحة، رحلات تعريفية وترويجية لوفود من سوق السياحة الصيني، شملت مجموعة من وسائل الإعلام البارزة والمتخصصة بالمجال السياحي، إلى جانب عدد من وكلاء وممثلي شركات السياحة والسفر والعطلات ومنظمي الرحلات في جمهورية الصين الشعبية. وتضمنت جولات الوفود الزائرة أهم المقاصد والأماكن السياحية المتميزة في مختلف إمارات الدولة.