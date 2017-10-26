84 مليار درهم استثمارات العقارية في دبي خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 84 مليار درهم، ووصل عدد المستثمرين للفترة إلى 30.941 مستثمرًا، سجلوا 40.543 تصرفًا، حسب ما كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تقرير لها أمس.

وذكر التقرير أن ما يزيد على 7.841 مواطنًا خليجيًا أجروا 11 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها قرابة 29.5 مليار درهم، في حين استقطب سوق دبي العقاري 5.484 مستثمرًا من الجنسيات العربية، أجروا 6.806 صفقة عقارية، زادت قيمتها على 11 مليار درهم. وكان هناك نشاط واضح للمستثمرين الأجانب الذين بلغ عددهم 17.616 مستثمرًا، ليصل عدد استثماراتهم إلى 22.667 عملية، زادت قيمتها على 43 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «هذه الأرقام دليل على نشاط السوق العقاري، وحالة التفاؤل العام في أوساط المستثمرين، الخليجيين والعرب والأجانب على حد سواء. وتجاوز حجم الاستثمارات العقارية حاجز 84 مليار درهم يحمل أيضًا العديد من الدلالات الإيجابية، أبرزها النمو المستدام، وقدرة السوق على استيعاب ما يطرحه المطورون من وحدات متنوعة».