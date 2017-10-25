مشاكلة الظُّبا و الظِّباء

لينا أبوبكر

كأنها جاءت من جزيرة حوريات كوتنجلي... رشيقة كالظبا والظباء، تمشي على أطراف حوافرها الضيقة بين واحة الشمس ومملكة الماء، تنقر الفضاء برؤوس النجمات الموقدة كشموع الآلهة، ويا إله الحوريات، كيف خلقت البلاد من طين وماء، وخلقت هذه المدينة من رضاب المنتهى ودم المجرات وعرق البرزخ....ويلاه !

المارية البيضاء وملعب الغواية

الأيائل التي تعدو في حدائق القمر، بعد أن يلفح نسيم البحر قرونها الناعمة التي تتمايل من بعيد كفروع الأشجار الغاوية، تخترق لمح البصر كأنها نسور سماوية بلا أجنحة، أو أسراب مجنحة من أحصنة البيغاسوس، تحلق بلا سماء...

حين لا تجد مدنا تبكي عليك لما تودعها، ولا تحن إليك حين تفارقها، ولا تنتظرك حين تعود إليها، ولما تحس بالفقد حين لا تفتقدك الأمكنة، ولما تستوطنك الغربة وتهجرك البيوت، وتنساك ذاكرتك، وصورك العتيقة ومراياك المهملة، تعال إلى جزيرة المارية التي تصاحب أيائلها الغرباء والعشاق والشعراء والطيور المهاجرة، لتكشف لك روحك فوق صفحة الغيب، وتحرس لك قبرك في الظلام، وهي تجر عربات أبولو بين سرير الأبد ونتوء المجهول، هنا فقط تستطيع أن تغفر لإيثاكا فضيلة الوصول مادامت الخطيئة هي الرحلة التي تشكل البعد الزمني الأخير في مدار العودة !

بعيدا... هنا... في هذه البلاد... طريق لا تؤدي إليك ولا تصل إلى سواك، إنها طريق الظل الذي يطاردك وأنت لم تزل تقتفي أثره وتسير في أعقابه... أواه أيتها المنافي، ألم تتعبي منا بعد؟