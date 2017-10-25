تأنيث العالم

د. هند السليمان

هل بالإمكان اختصار الكتابة النسائية بكتابة النساء عن ذواتهن عبر سيرهن الذاتية.. أيكفي هذا لإعادة التوازن للغة ظلت حكراً في استخدامها وإنتاجها في الفضاء العام على الرجال؟! أما النساء فكان حق استخدام اللغة يتم حصره في فضائهن الخاص. وإن خرجت النساء للفضاء العام، لا يمتلكن إلا أن يتحدثن بلغة الرجل، وإن كان بصوت أكثر انخفاضاً. وضع نون النسوة بين حين وآخر ليس وحده من سيخفف من سطوة الفجوة بين الخطابين. إنه أشبه بتحرير شكلي للغة، تحرير يُطال اللغة من الخارج دون أن يهز عمقها. أما، تحرير اللغة لتصل لتوازن جندري متكافئ، فيتطلب تغيير قالب اللغة بما يتناسب والبنية الذهنية لمستخدميها باختلاف جندريهما.

كيف يحدث هذا؟ من الصور النمطية عن المرأة أنها حدسية في طبيعة علاقتها مع الأشخاص والأشياء، وأيضاً أنها ذاتية في أحكامها. في المقابل، الرجل عقلاني وموضوعي في أحكامه. قد لا تكون هذه الصورة صحيحة، وقد تكون، لا نملك يقيناً قاطعاً بهذا. إلا أننا في حقل علم النفس نعلم كيف يستبطن اللاوعي الصورة التي يختزلُها الآخرون عنا، لتُصبح جزءا من هويتنا رغم إرادتنا، فتلك الصور النمطية قد لا تكون حقيقة، ولكن وجودها في الفضاء المحيط يعني وجودها في عقلنا الباطن مما يمنحها وجوداً وفعالية ما. نستطيع القول، إنه بحكم الإرث الثقافي وأساليب التنشئة لكلا الجنسين فإن المرأة، على الأغلب، ستميل إلى التفكير بالأمور وفق منظور ذاتي فيما سيميل الرجل إلى التفكير بموضوعية. هنا، لا خلل في ذهنيتيهما، ولا تعميم مطلقا، ولا تفسير بيولوجيا لهذا، ولكن على الأغلب، إن فكرت المرأة بموضوعية دون النظر مثلاً، لأثر قرار ستتخذه على الأشخاص المهمين من حولها ستشعر بتأنيب الضمير، فيما لن يقع الرجل بذات درجة تأنيب الضمير. التعزيز الاجتماعي يلعب دوراً هنا. التعزيز الذي حصلت عليه المرأة طوال حياتها ينحو لتشجيعها على التفكير بالآخرين حين أصدارها لقراراتها، وذات التعزيز ينحو بالرجل ليفكر بموضوعية مستبعداً مشاعره. اختلاف التوقعات والتعزيزات ترجع لكون الأدوار المطلوبة من الجنسين مختلفة، وحتى نصل إلى مرحلة تمازج هذه الأدوار بشكل غير متمايز، فلعلنا نرجح هذا التحليل حتى تلك اللحظة. ولكن، ما علاقة هذا باللغة والكتابة؟

العام والخاص

إن كانت البنية الذهنية للمرأة، كما شكّلها المجتمع مختلفة عن الرجل، فلماذا عليها الكتابة وفق البنية الذهنية للرجل؟ بنية المرأة أقرب للتفكير الذاتي، فلماذا حين تقرر الكتابة عليها استخدام الكتابة الموضوعية؟ لماذا لا تلجأ للكتابة الذاتية؟ الكتابة الذاتية لا يقصد بها فقط كتابة السيرة الذاتية، بل إن تأخذ الكتابة منطلقاً ذاتياً وشخصياً في قراءتها وتقديمها للعالم في نصوصها.

إن كان الرجل هو من يمتلك الفضاء العام، فمن الطبيعي حين يكتب، أن تتخذ كتاباته طابعاً موضوعياً، يفصل فيها العام عن الخاص. في المقابل، حين يضيق الفضاء الخاص بالمرأة وتريد توسعة فضائها بالخروج للفضاء العام، فإن ما يميزها في هذه الحالة، أمران: تجربتها السابقة في عيش الفضاء الخاص بحميميته، وأمر آخر هو تجربتها الحالية بالانتقال بين الفضاءين. من هنا، من المهم حين تكتب النساء أن يستحضرن كلا الفضاءين. لابد للعام والخاص من الامتزاج بشكل خلاق في لغتها.