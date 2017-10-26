انطلاق ملتقى ومعرض الاعتماد والريادة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، افتتح سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ملتقى ومعرض الاعتماد والريادة 2017 والذي تنظمه الدائرة في «إكسبو خورفكان» من 25 ولغاية 28 أكتوبر الجاري ويشارك فيه 30 عارضاً بمختلف الأنشطة التجارية، ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال والترخيص الوطني المنزلي اعتماد بالإمارة وفروعها المختلفة، وحضر الافتتاح عدد من مدراء الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية ورواد الأعمال والمختصين ومختلف شرائح المجتمع. شهد اللقاء ورشة عمل بعنوان دراسات الجدوى أسرار وخفايا قدمها أحمد الزرعوني رائد أعمال ومتخصص في مجال التجارة الإلكترونية.