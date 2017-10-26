130 مليار درهم استثمارات القطاع الصناعي في الدولة

الشارقة (الاتحاد)

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 130 مليار درهم، محققاً نمواً بنحو 2%، مقارنة بالعام الماضي، حسب عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والصناعة الذي توقع أن تشهد الاستثمارات الصناعية قفزات كبيرة ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، أمس، خلال ملتقى التحكيم الصناعي الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وافتتحه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ونظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة والصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين ورجال الإعمال.

وبين الشامسي أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، على تحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 20% بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 16% في الوقت الراهن، مع استمرار الجهود المستقبلية للوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2025.

وأضاف أن العام الماضي شهد تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الأخرى كافة، المعنية بقطاع الصناعة، إلى جانب القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة، الذي تمثلت أهدافه بتفعيل العمل المشترك، وتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين هذه الجهات، لتحديد أبرز التوجهات والأولويات للقطاع الصناعي.