شركات إماراتية تتوسع عالمياً عبر مشاريع «الفرانشايز»

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز أن المشاريع التي يتم تأسيسها عبر نظام الفرانشايز (حق الامتياز التجاري) تسهم في تقلص المخاطر على المستثمرين الإماراتيين بنسبة 60% إلى 80%، لافتا إلى إبراز شركات إماراتية على النطاق العالمي عبر هذا النظام.

وقال المهيري، في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الفرانشايز العالمي، والذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه غرفة أبوظبي، إن الغرفة تواصل تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة، فيما يتعلق بتوفير التدريب والتأهيل، فضلا عن التعاون مع الجهات المسؤولة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف دعم الفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن إجراء مباحثات مع البنوك والمؤسسات المالية لتقديم التمويل المطلوب لهذه المشاريع.

وأكد المهيري اهتمام الغرفة بتذليل كثير من العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص، في ظل العلاقات القوية مع كافة الجهات الحكومية المسؤولة، وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى وجود 5 لجان متخصصة في الغرفة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وهذا جزء من عمل الغرفة الرئيسي، فضلا عن متخصصين لمساعدة صغار المستثمرين للقيام بأعمالهم في الإمارة.

وقال إن هناك بعض الأفكار الجديدة التي سيتم طرحها في هذا المجال قريبا لدعم الاستثمارات الناشئة، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت بشكل مباشر من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.