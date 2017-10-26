%33.1 مساهمة القطاع الصناعي في ناتج رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)
شكل القطاع الصناعي 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة، وحلت الصناعات التحويلية على رأس هذا القطاع بـ 26.2% من الناتج، حسب دراسة أصدرتها غرفة رأس الخيمة كشفت أن نسبة مساهمة صناعة المواد اللاصقة في ناتج الصناعات التحويلية بلغت 3.7%.
وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة: «إن الصناعات التحويلية لعبت دور المحرك الاقتصادي الرئيس الذي مكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 5.2%، مقارنةً بالتباطؤ الذي تشهده المنطقة والعالم في السنوات القليلة الماضية جراء تراجع أسعار النفط عالمياً».
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