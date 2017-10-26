%33.1 مساهمة القطاع الصناعي في ناتج رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

شكل القطاع الصناعي 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة، وحلت الصناعات التحويلية على رأس هذا القطاع بـ 26.2% من الناتج، حسب دراسة أصدرتها غرفة رأس الخيمة كشفت أن نسبة مساهمة صناعة المواد اللاصقة في ناتج الصناعات التحويلية بلغت 3.7%.

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة: «إن الصناعات التحويلية لعبت دور المحرك الاقتصادي الرئيس الذي مكن اقتصاد الإمارة من تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 5.2%، مقارنةً بالتباطؤ الذي تشهده المنطقة والعالم في السنوات القليلة الماضية جراء تراجع أسعار النفط عالمياً».

وقال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة: «إن حجم رأس المال المستثمر والمسجل في شركات صناعة المواد اللاصقة في رأس الخيمة بلغ حوالي 103 ملايين درهم، حيث شكلت رؤوس الأموال الأجنبية نحو 24% من إجمالي رؤوس أموال الشركات العاملة في هذه الصناعة، في حين بلغت موجودات هذه الشركات حوالي 190 مليون درهم حتى نهاية عام 2016، بحيث توزعت موجودات الشركات إلى 68 مليون درهم كموجودات ثابتة لدى الشركات، و122 مليون درهم موجودات متداولة حتى نهاية العام نفسه».