«الإمارات للألمنيوم» تكمل مشروعاً لاستبدال خطوط الإنتاج القديمة

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروعاً بـ300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، على مدى 3 سنوات، لاستبدال خطوط الإنتاج القديمة في مصهر الشركة في جبل علي، بتقنية الشركة الخاصة والمطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويقلص التكلفة وحجم الانبعاثات.

وتستخدم الآن تقنيات الشركة المطورة داخلياً في تشغيل جميع خلايا الاختزال المستخدمة في عملية صهر الألمنيوم، والبالغ عددها 2777 خلية، بحجم أحواض السباحة.

وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طناً واحداً من كل 25 طناً من الألمنيوم المصنوع في جميع أنحاء العالم، ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويعتبر الألمنيوم ثاني أكبر منتج مصنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة يصدر للخارج بعد النفط والغاز.