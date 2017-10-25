سردية إعادة إعمار الذات

فيصل الشهري

كتاب «أعرف لماذا يغرّد الطائر الحبيس» هو سيرة ذاتية روائية للكاتبة والشاعرة الأميركية التي تنحدر من أصول أفريقية مارجريت آن جونسون، والمعروفة بـ»مايا آنجلو»، تحكي فيه آلام وأسرار طفولتها حتى

سن السابعة عشرة.

السيرة صادرة عن دار ميلاد 2016 بترجمة متفردة ووحيدة من الشاب السعودي إياد عبدالرحمن، الذي استشعر أهمية نقل هذه السيرة للعربية لكي يستلهم الكادحون العرب التجربة ويملأوا الدنيا بنشيدهم. وقد حظيت هذه الترجمة بتقديم الإعلامية الأميركية المعروفة أوبرا وينفري.

الطفلة

تستعرض مايا آنجلو في هذه السيرة أهم أحداث طفولتها من سن الثالثة بكامل حرارتها وبشاعتها. وباعتبار الغلاف عتبة الكتاب وبوابته، نستطيع أن نقرأ السواد الذي يتملك الطائر ويطمس معالمه، ويحرمه حتى من عينيه. ويمثل هذا السواد العبء والمأساة التي على هذا الطائر أن يحلق بها. فهذا اللون الصامت جعله يسبح في سماء حمراء نارية أمدته بالقوة اللازمة للتمرد، والطاقة الإيجابية لكسر القيود، وفتحت شهيته لحب الحياة، فاللون الأحمر لون القوة والحب والجمال. كما أنه يُشعر مايا آنجلو ـ التي هي الطائر الذي يغرد في غير موطنه الأصلي ـ بالانتماء للمكان، ويمنحها التناغم والألفة مع هذه السماء الحمراء. وهو اللون المعمول به في النُزل الفارهة والاستقبالات الدبلوماسية عبر السجاد الأحمر.