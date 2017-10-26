انضمام «بروج 4» يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، أمس، منتجها الجديد «Anteo™» في ثلاث مدن عالمية «أبوظبي ولينز وشنغهاي» لأكثر من 4 آلاف عميل حول العالم، كما أعلنت عن بدء العمل في بروج 4 لترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2025 مقابل 4.5 مليون طن حالياً، بحسب أحمد عمر عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتعد المرة الأولى التي تقوم فيها شركتا بروج وبورياليس معاً بتصنيع منتج في موقع إنتاج واحد وشحنه إلى كافة أنحاء العالم، وذلك يتم بفضل التعاون المميز بين الشركتين وتبادل أحدث التقنيات فيما بينهما الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على عملاء الشركتين وحصولهم على منتج متكامل وعالي الأداء عبر سلاسل الإمداد القوية والمشتركة للشركتين.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي استبق حفل الإطلاق «تنتج بروج أكثر من 70 منتجاً بمختلف الصناعات البلاستيكية منها: الأنابيب والكابلات والتغليف، واحتياجات السيارات»، لافتاً إلى أن السياسة الحمائية التي تشهدها دول العالم حالياً ستظل موجودة، وأن من حق كل طرف أن يدافع عن منتجاته، لافتاً إلى أن الشركة لديها تعاون مع الجهات المحلية والخارجية في هذا الشأن.

وتابع عبدالله «إن نسبة التوطين في الشركة تتراوح بين 50 - 90%، بحسب الإدارات ويجري العمل حالياً على تحقيق التوطين الكامل في مختلف قطاعات الشركة»، منوهاً بأن بروج لديها أكثر من 450 ابتكاراً مسجلاً، منها 121 ابتكاراً مسجلاً رسمياً باسم دولة الإمارات بنسبة 30% من إجمالي الابتكارات المسجلة عالمياً باسم الدولة.