الكاتبة الخليجية فريسة المحاباة أو العداوة

عبير العريدان - الرياض ( الاتحاد الثقافي )

«الأدب النسائي» بمعناه الاصطلاحي أو التاريخي ليس غايتنا في هذا التحقيق، فقد جرى حبر كثير بين الداعين إليه ورافضيه منذ شاع في أدبيّات الفكر الغربيّ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، منطلقاً من نظرة عنصرية، تنظر إلى إبداع المرأة نظرة دونية، وتلغي كل جوانبه لتحصره فقط في محيط الأنوثة.. لكن بين ثنايا المصطلح ما يشير إلى موقف عام تتخذه المجتمعات من كتابة المرأة، يبقى، رغم التفاوت بين مجتمع وآخر، انعكاساً لموقف مجتمعي يميز بين الرجل والمرأة على الصعد كافة، ويأتي الأدب الذي تكتبه المرأة انعكاساً لمثل هذه الممارسة المجتمعية، وهو من أبرز ما يواجه إبداع المرأة الخليجية ويعيدها إلى مساحات ضيقه أمام الانفتاح الثقافي، فرغم تطور الأعمال الأدبية والثقافية فإن بعض الأديبات الخليجيات يطمسن هويتهن بألقاب أو بعدم ذكر أسماء عائلاتهن مراعاة لقيود اجتماعية، فيما يواجه بعضهن الآخر تلك التحديات مستعينات بالإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك كله لا ينفي حضور أصوات متميزة لكاتبات خليجيات، ترسخت تجربتهن، وكرّمن على المستوى الدولي ولا زالت هناك تجارب رائدة قامت منذ عقود في الخليج ولا زالت مستمرة... ما معوقات الكاتبة الخليجية؟ كيف ينظر المجتمع إلى كتابة المرأة؟ هل تحظى بالدعم وإلى أي حد؟ لماذا يتهم هذا الأدب الذي تكتبه المرأة بالذاتية، وما مدى صحة هكذا تهمة؟ ما آفاق هذا الأدب وكيف السبل إلى تقديمه للعالم؟

في هذه الإجابات سنعثر على مواقف متباينة للكاتبات الخليجيات المشاركات في هذا التحقيق، لكنهن يجمعن على أهمية المنجز الإبداعي للكاتبة الخليجية، وعلى ضرورة قراءته بمنهجية نقدية علمية، لا تبحث في الكاتبة، بل في النص، وثمة شعور شبه متفق عليه بأن هذا الإبداع واقع بين خيارين كلاهما ضار: الاحتفاء المبالغ به رغبة في تشجيع الكاتبة أو الرفض والتقليل من شأن المنجز، وهي في الحالين خاسرة.. وثمة من لا يعول على الدعم، ولا يرى أصلاً أن الكاتب بحاجة إلى الدعم، وأن موهبته هي داعمه الأكبر، وأن الجدية في التعاطي مع الكتابة ستجعل الأدب عامة يقف لوحده دون حاجة لأكف الداعمين.. أما معوقات الكتابة فهي متنوعة، ومتعددة، وتتفاوت من مجتمع لآخر ومن كاتبة لأخرى...

مصطلح غير بريء

تقول الناقدة والكاتبة والشاعرة الكويتية سعدية مفرح: لست أعول على حكايات الدعم للأدباء والأديبات. الموهبة وحدها تكفي. ذلك أن الدعم الرسمي أياً كان مصدره سيكون مظنة للوصاية المباشرة أو غير المباشرة. ورغم أن موضوع ما يسمى بالكتابات النسوية وأدب المرأة قديم، وسبق إثارته كثيراً فإن هذا لا يمنع من التفكير والكتابة فيها مجدداً ودائماً لأنه موضوع على قدمه فهو متجدد أيضاً بتجدد الأفكار المجتمعية تجاه المرأة وقضاياها بشكل عام وتجاه الإبداع الذي تنتجه المرأة أياً كان نوعه بصفتها الإنسانية ثم بصفتها الجنسوية.

&rlmوعليه أستطيع تكرار ما سبق أن قلته بأن مصطلح القلم النسائي أو الأدب النسوي مصطلح قديم جديد، وغالباً ما يتداوله الكثيرون في سبيل تهميش تجربة المرأة في الكتابة والنظر إلى معطيات هذه التجربة بدونية، حتى وإن كان ذلك بطريق غير مباشر.