الإمارات تتصدر مؤشر الربط البحري العالمي لمنطقة غرب آسيا

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تصدرت دولة الإمارات مؤشر الربط البحري العالمي لمنطقة غرب آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والإمكانيات الضخمة لميناء دبي المحوري الذي حل في المرتبة التاسعة عالمياً في مناولة الحاويات النمطية خلال الفترة من 2015 وحتى 2016، بحسب «الأونكتاد» التابعة للأمم المتحدة .

وصنف تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري، الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «أونكتاد»، موانئ دبي العالمية في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة أكبر المستثمرين العالميين في الموانئ بعد إيه بي مولير ميرسك جروب الدنماركية وميناء سنعافورة وهوتشيسون وامبوا في هونج كونج الصينية.

وقدر التقرير حجم استثمارات موانئ دبي العالمية في نحو 27 مشروعاً بنحو 3.92 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات المجموعة الدانماركية بنحو 12.4 مليار دولار، تلتها موانئ سنغافورة بنحو 5 مليارات دولار، ثم هوتيسون وامبوا بنحو 4.5 مليار دولار.

وبحسب التقرير ارتفع عدد السفن ضمن الأسطول البحري في الإمارات إلى 883 سفينة في العام 2017، حملت أوزاناً إجمالية بلغت 17.8 مليون طن.

وقال التقرير إن التجارة البحرية سجلت خلال العام الماضي نمواً بحدود 2.6% لتصل إلى 10.3 مليار طن، ولكنها رغم ذلك بقيت أقل المتوسط التاريخي المقدر بنحو 3%، بعد أن ظل الطلب على الشحن البحري متأثراً بالعرض.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات بشأن العام 2017 تشير إلى توقع نمو محدود ليصل إلى 2.8%، مرجحاً في الوقت ذاته أن يصل معدل النمو المركب للفترة من 2017 وحتى العام 2022 إلى 3.2%، لافتاً إلى أن الأسطول التجاري العالمي من السفن سجل نمواً في الأحجام بنسبة 3.2% لتصل إلى 1.86 مليار طن في الأشهر الأولى من 2017.