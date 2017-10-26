14.3 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة» في 9 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت بنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحا صافية بلغت قيمتها 14.32 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بحسب البيانات المالية الرسمية التي أفصحت عنها البنوك.

وأظهرت بيانات البنوك الأربعة المدرجة وهي بنك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، أن أرباحها الصافية بلغت نحو 4.7 مليار درهم عن الربع الثالث من العام نفسه، أي عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأربعة من حيث قيمة الأرباح الصافية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، حيث بلغت قيمة أرباح البنك 8.09 مليار درهم خلال الفترة، ويشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو البنك المدمج الذي جاء نتيجة دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، وهو الاندماج الذي بدأ تنفيذه فعليا بعد نهاية الربع الأول من 2017.

إلى ذلك حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحا صافية بقيمة 3.206 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 1.65 مليار درهم عن الفترة نفسها، ثم بنك الاتحاد الوطني بقيمة 1.37 مليار درهم.

وتظهر النتائج المالية للبنوك خلال الربع الثالث أي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أن بنك أبوظبي الأول حقق 2.61 مليار درهم تلاه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 1.09 مليار درهم ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 562 مليون درهم، وحقق بنك الاتحاد الوطني أرباحا صافية بقيمة 410 ملايين درهم في الربع الثالث.