السّوبرمان الأخـير

يبدو أنّ الأدب قد ابتدع، قبل الفلسفة، فكرة «الإنسان الأرقى» surhomme النّيتشويّة، على نحو فتن إمبرتو إيكو Umberto Eco ودفعه إلى تأليف كتابه الجذّاب «من السّوبرمان إلى الإنسان الأرقى». وهو مجموعة من المقالات كتبت في مناسبات متفرّقة، ولكنّها عل تنوّعها ظلّت مشدودة إلى فكرة واحدة ثابتة تعود إلى غرامشي Gramsci، وردت في كتابه «الأدب والحياة القوميّة»، في الفصل الثّالث منه «الأدب الشّعبي»، حيث يقول: «أعتقد أنّه يمكن أن نثبت أنّ فكرة»الإنسانيّة الأرقى surhumanité الّتي تنسب إلى نيتشه لا يرجع أصلها ومنوالها النّظريّ إلى زرادشت، وإنّما إلى الكونت دي مونت كريستو».
للتّعمّق في هذه الفكرة شرع إيكو في القيام بسلسلة من التّحقيقات في مجال الرّوايات الشّعبيّة بمختلف تنويعاتها من ألكسندر دوما Alexandre Dumas وفرسانه الثّلاثة وهم يحاربون الكاردينال رشيليوRichelieu، إلى إيان فليمنغ Ian Fleming، مبتدع شخصيّة الجاسوس الّذي لا يقهر جيمس بوند James bond حامل الرّقم الشّهير 007. وقد شملت بحوثه في مجال «قصص البطولة» نماذج مختلفة من الإنسان الأرقى، وجدها في أبطالٍ مختلفي الطّبائع والقيم، من مونت كريستو إلى روكمبول Rocambole، ومن أرسين لوبان Arsène Lupin إلى طرزان، ومن جيمس بوند إلى السّوبرمان.
وعموماً يمكن اعتبار هذا الكتاب الشّيّق نزهةً رائقة في غابات السّرد المختلفة، في شعاب نوع من الأدب كثيرا ما وسم على نحو تحقيريّ بنعت «الأدب السّفليّ»، «sous-littérature» الّذي لم يكتسب آنذاك ألقاب نُبله حتّى يلتحق بمرتبة الأدب الرّسميّ. ولكنّه، في واقع الأمر، صنف من أصناف «الثّقافة السّفلى»، «sous-culture»، كانت فيه الرّواية الشّعبيّة (وأنموذجه الرّواية الانجليزية في القرن الثّامن عشر) نتاج الصّناعة الثّقافيّة الّتي كانت تتّجه في ذاك الوقت إلى مستهلكين جدد من برجوازيّة المدن.
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في رحاب تلك الثّقافة، وذاك الصّنف من الأدب، نشأت أسطورة السّوبرمان الّتي امتصّت كلّ الأساطير السّابقة من هرقل إلى بيتر بان Peter Pan، البطل المزوّد بمواهب خارقة. فالبطل الّذي يتمتّع بقوى تفوق كثيرا مستوى البشر الفانين، إنّما ذلك ثابت من ثوابت المخيال الشّعبيّ. غير أنّ ما كان يجعل سوبرمان مختلفا عن طراز الأبطال السّابقين هو أنّه ظهر في مجتمع صناعيّ أصبح فيه الإنسان مجرّد رقم داخل نظام يُقرّر له ما يفعل، وأضحت فيه القوّة الفرديّة مضطهدة مقهورة أمام قوّة الآلة الّتي حلّت محلّ الإنسان.
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