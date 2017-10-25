«إنسان الذاكرة» التي فتن الأدب والفلسفة والمخيال الشعبي السّوبرمان الأخـير



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 د . العادل خضر يبدو أنّ الأدب قد ابتدع، قبل الفلسفة، فكرة «الإنسان الأرقى» surhomme النّيتشويّة، على نحو فتن إمبرتو إيكو Umberto Eco ودفعه إلى تأليف كتابه الجذّاب «من السّوبرمان إلى الإنسان الأرقى». وهو مجموعة من المقالات كتبت في مناسبات متفرّقة، ولكنّها عل تنوّعها ظلّت مشدودة إلى فكرة واحدة ثابتة تعود إلى غرامشي Gramsci، وردت في كتابه «الأدب والحياة القوميّة»، في الفصل الثّالث منه «الأدب الشّعبي»، حيث يقول: «أعتقد أنّه يمكن أن نثبت أنّ فكرة»الإنسانيّة الأرقى surhumanité الّتي تنسب إلى نيتشه لا يرجع أصلها ومنوالها النّظريّ إلى زرادشت، وإنّما إلى الكونت دي مونت كريستو». للتّعمّق في هذه الفكرة شرع إيكو في القيام بسلسلة من التّحقيقات في مجال الرّوايات الشّعبيّة بمختلف تنويعاتها من ألكسندر دوما Alexandre Dumas وفرسانه الثّلاثة وهم يحاربون الكاردينال رشيليوRichelieu، إلى إيان فليمنغ Ian Fleming، مبتدع شخصيّة الجاسوس الّذي لا يقهر جيمس بوند James bond حامل الرّقم الشّهير 007. وقد شملت بحوثه في مجال «قصص البطولة» نماذج مختلفة من الإنسان الأرقى، وجدها في أبطالٍ مختلفي الطّبائع والقيم، من مونت كريستو إلى روكمبول Rocambole، ومن أرسين لوبان Arsène Lupin إلى طرزان، ومن جيمس بوند إلى السّوبرمان. وعموماً يمكن اعتبار هذا الكتاب الشّيّق نزهةً رائقة في غابات السّرد المختلفة، في شعاب نوع من الأدب كثيرا ما وسم على نحو تحقيريّ بنعت «الأدب السّفليّ»، «sous-littérature» الّذي لم يكتسب آنذاك ألقاب نُبله حتّى يلتحق بمرتبة الأدب الرّسميّ. ولكنّه، في واقع الأمر، صنف من أصناف «الثّقافة السّفلى»، «sous-culture»، كانت فيه الرّواية الشّعبيّة (وأنموذجه الرّواية الانجليزية في القرن الثّامن عشر) نتاج الصّناعة الثّقافيّة الّتي كانت تتّجه في ذاك الوقت إلى مستهلكين جدد من برجوازيّة المدن. أسطورة سوبرمان في رحاب تلك الثّقافة، وذاك الصّنف من الأدب، نشأت أسطورة السّوبرمان الّتي امتصّت كلّ الأساطير السّابقة من هرقل إلى بيتر بان Peter Pan، البطل المزوّد بمواهب خارقة. فالبطل الّذي يتمتّع بقوى تفوق كثيرا مستوى البشر الفانين، إنّما ذلك ثابت من ثوابت المخيال الشّعبيّ. غير أنّ ما كان يجعل سوبرمان مختلفا عن طراز الأبطال السّابقين هو أنّه ظهر في مجتمع صناعيّ أصبح فيه الإنسان مجرّد رقم داخل نظام يُقرّر له ما يفعل، وأضحت فيه القوّة الفرديّة مضطهدة مقهورة أمام قوّة الآلة الّتي حلّت محلّ الإنسان. في ذاك المجتمع تحتّم على البطل أن يكون مفرط البطولة حتّى يُلبّي، على نحو يتجاوز حدود الخيال، شروط القوّة الخارقة الّتي تغذّي استيهامات المواطن البسيط، فاستبدّت به أيّما استبداد دون أن يتوصّل إلى إشباعها أو إرضائها. فسوبرمان بهذا المعنى هو الأسطورة الأنموذجيّة لهذا الصّنف من القرّاء الّذي صار يستهلك الرّواية في شكل صور مرسومة BD. غير أنّ هذا البطل الّذي نشأ في أسواق الرّواية الشّعبيّة، لا في رحم الأساطير القديمة، قد كانت صورته، خلافا للمعهود، مزدوجة. فهو من ناحية يمتلك قوى غير أرضيّة، لأنّه أتى من كوكب آخر، فنشأ في الأرض وترعرع، واكتشف فيها قواه الّتي لا حدود لها. فهو يستطيع أن يطير في الفضاء بسرعة الضّوء، ويستطيع، بمجرّد أن يضغط على يديه، أن يحوّل الفحم إلى ألماس، ويستطيع بأشعّة إكس الّتي تخرج من عينيه أن يرى ما يوجد في أيّ جسم ولو من مسافات بعيدة لانهائيّة في بعدها، ويستطيع بسمعه الخارق أن يسمع كلّ الأحاديث مهما يكن مصدرها. وفوق كلّ ذلك هو بهيّ الطّلعة سخيّ معطاء، قد نذر نفسه لمحاربة قوى الشّرّ، فكان للشّرطة خير نصير. ولكنّه من ناحية أخرى هو يعيش بين النّاس البسطاء بهويّة زائفة حاملا اسم صحفيّ يُدعى كلارك كانت Clark Kent، يبدو في الظّاهر خجولا فَزِعا متوسّط الذّكاء، مرتبكا في تصرّفاته، يحمل نظّارة لنقص في بصره... وهو يخضع خضوعا تامّا لجبروت زميلته المتسلّطة الصّحفيّة لُويِس لاين Lois Laine الّتي كانت تزدريه لأنّها كانت تقارنه بسوبرمان المغرمة به أيّما غرام. كلّ هذه الملامح الّتي تقمّصها كلارك كانت تمثّل على نحو بارع ملامح صنف القارئ المتوسّط المكتظّ بالعقد، المعرّض كلّ يوم لاحتقار أمثاله من البسطاء وازدرائهم. وبذلك صار سوبرمان بمقتضى قاعدة التّعاطف والتّماهي مع البطل يمثّل، «كلّ موظّف بسيط، في أيّ مدينة من مدن أميركا يغذّي سرّا الأمل في أن ينبعث يوما من أنقاض شخصيّته، إنسان أرقى، قادر على تعويض سنواته التّافهة». ... المزيد