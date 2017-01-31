فيديو.. محمد بن راشد: نعوّل على الشباب في خدمة الوطن وتطوير قواتنا الباسلة

العين (وام)

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة الـ 41 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين أمس.

وشهد الاحتفال إلى جانب سموه.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، وكبار الضباط والقيادات الأمنية في الدولة، وأولياء أمور الخريجين.

وقد بدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو راعي الحفل إلى ميدان الكلية بالسلام الوطني، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، وبعد تلاوة من آيات الذكر الحكيم، مر طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسة على هيئة استعراض عسكري تجسدت فيه اللياقة البدنية والمهارات التدريبية والعسكرية التي تمتع بها الخريجون من شباب الوطن.

وقد أدى الخريجون قسم الولاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، مقسمين بأن يحافظوا على قوانين الدولة ودستورها، ويحموا حدودها، وأمنها، وأن يطيعوا أوامر قادتهم في البر والبحر والجو، وأن يحافظوا على شرف سلاحهم حتى يذوقوا الموت.