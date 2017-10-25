إنسان ما بعد الخيال

محمد نور الدين أفاية

تنتشر كتابات كثيرة حول الآثار الكبرى التي تمارسها التكنولوجيات على حياة الإنسان. على جسده ودماغه وحواسّه وقدراته. وبِتْنا نواجه أسئلة متجدّدة حول الوجود والحرية والزمن والمرض والموت والحب، ومستقبل العلاقات التذاوتية؛ سواء من زوايا «علمية»، أو فلسفية، أو أخلاقية، أو حتى دينية. يتعلّق الأمر بحركة «الترانزيمانيزم» Transhumanism، التي تعتبر، حسب العديد من التعاريف، «حركة فكرية وثقافية» تدعو إلى إدماج العلوم والتقنيات لتحسين القدرات الجسدية والذهنية للكائن البشري.

تبشّر حركة «الترانزيمانيزم» بالإمكانيات اللامحدودة التي توفرها التكنولوجيات لتجاوز مظاهر النقص في الإنسان واستبعاد أسباب الهشاشة والعجز، وذلك من خلال «تقوية» كفاءاته الفكرية، والفيزيولوجية، والنفسية.

ومن ثمَّ نعتت هذه الحركة بكونها مرحلة «الإنسان المُستَزاد» أو «ما بعد الإنسان».

تحديات ورهانات

يطرح هذا الموضوع تحديات كبرى على المفكرين والباحثين، وعلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بحكم كونه يتفاعل مع تأثيرات التكنولوجيات ومع ما تقترحه «ما بعد الإنسانية» من تصورات وأسئلة عن الوجود، وما تفترضه من رهانات أخلاقية، ومن مسؤولية سياسية واجتماعية.