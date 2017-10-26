«أبيض الشباب» يخسر أمام أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، برنامج مبارياته الودية، بخسارة ثانية أمام مضيفه أوزبكستان 1 - 4 أمس، على ملعب بونيودكور بالعاصمة طشقند، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا عام 2018، والمقررة من 31 أكتوبر الحالي إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويخوض «الأبيض» التصفيات الآسيوية في قرغيزستان، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه منتخبات عُمان، النيبال، قرغيزستان، والبحرين، في المقابل يلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة الثانية، إلى جانب طاجيكستان «المستضيف»، بنجلاديش، سريلانكا، والمالديف.

وأنهى منتخبنا الشوط الأول متأخراً بهدفين، قبل أن يضيف «الأوزبكي» الهدفين الثالث والرابع في مطلع الشوط الثاني، فيما سجل أحمد فوزي هدف «الأبيض» الوحيد في الدقيقة 91.

وكانت مواجهة الأمس الأخيرة في سلسلة المباريات الودية، قبل انطلاق مشوار التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.