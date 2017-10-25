هربرت ماركيوز.. الفيلسوف «العميل»

ترجمة وإعداد: د. عزالدين عناية

نص: أنجيلو بولافّي*

من الخاصيات المهمة المميزة لمسار الفكر الغربي الحديث عدم الركون لتقديس صيرورته التاريخية، وتعهّدها الدائم بالانتقاد والمراجعة والنقض والترميم، فهو في الوقت الذي يصنع فيه أساطيره وينحت فيه أيقوناته، لا يفتأ أن يردفها بمراجعات بنيوية لا تقلّ شأناً عن احتفائه بها.

المراجعة هي إحدى السمات البارزة المشهود بها للعقل الديالكتيكي الذي قام عليه الغرب، وذلك بخلاف حالة التقديس الأبدية التي نجدها تستحكم بالعقل الشرقي، الذي يستنكف عن مراجعة أسسه وأساطيره وأوهامه، وإن تقادمت وتسرّب إليها الوهن، ليدور في حلقة مفرغة، طوراً مستحضراً ريادتها، وأخرى مستعيداً إنتاج إشكالياتها دون قدرة على التجاوز والتخطي.

الفيلسوف اللامع هربرت ماركيوز هو إحدى تلك الأيقونات البارزة في المسار الفكري الغربي الحديث، لم تشفع له ريادته وتقدميته ومنزعه الثوري من إقامة مراجعات عسيرة لماضيه الفكري والسياسي، فالبناء والتفكيك، والطرح ونقيضه، هي سمات ملازمة للفكر الغربي المستبطن بقوة لـ«نزع الوهم» و«التنقية الأسطورية»، فأن يلهب المفكر الساحات، ويشغل المنابر الفكرية، لن يكون ذلك ضمانة لإخراجه من دائرة الانتقاد والمتابعة، إذ صحيح أن هربرت ماركيوز أحد الرموز البارزة في الفلسفة الغربية المعاصرة، لكن ماضيه السياسي، وتقلّبه الفلسفي، خصوصاً ما أميط اللثام عنه من تنسيق وتعاون، يبلغ أحياناً حد التآمر، مع وكالة المخابرات الأميركية (السي آي إيه) هو شأن مهمّ. في هذه المراجعة الرصينة التي نعرضها للقارئ العربي، على لسان أحد الأعلام الغربيين ـ الفيلسوف الإيطالي أنجيلو بولافّي ـ نكتشف أن هربرت ماركيوز كاتب ذو أبعاد بعد أن تصورنا أنه كاتب ذو بعد واحد.

وفي ما يلي نص المراجعة: