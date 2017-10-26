«محاكم دبي» تشارك في مسيرة المشي

دبي (الاتحاد)

شاركت محاكم دبي «تحدي دبي للياقة البدنية»، من خلال مسيرة المشي وممارسة عدد من الأنشطة والتمرينات الرياضة، وأشار طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، يسعدنا أن نكون من أوائل الدوائر مشاركةً في المبادرة، لنسهم في جعل مدينة دبي مدينة اللياقة والصحة والنشاط، التي تسهم في رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

وأضاف: بحجم الاستجابة وتفاعل الدائرة مع المبادرة وقبول قطاعات عريضة من المجتمع من شتى الشرائح والأعمار للتحدي الرامي لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطا على مستوى العالم، والتحدي يرمي إلى رفع مستوى وعي المجتمع، وبكافة مكوناته، بأهمية الرياضة وتحفيز الجميع على جعلها جزءاً من الأنشطة اليومية ونمط حياة، بما لذلك الهدف من أثر على الارتقاء بمستوى الصحة العامة وضمان نوعية حياة جيدة لأفراد أصحاء يتمتعون بمستويات عالية من اللياقة.