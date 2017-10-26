«أصحاب الهمم»: شكراً حمدان بن محمد .. قبلنا التحدي

أسامة أحمد (دبي)

قبل «أصحاب الهمم» التحدي دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للمشاركة في مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سموه، مؤكدين أن كلمات سمو ولي عهد دبي بأن «أصحاب الهمم في الإمارات هم أهل العزيمة والإصرار، وأن هذا التحدي لا يكتمل إلا بهم» مسؤولية جديدة ووسام على صدروهم جميعاً، من أجل أن يكونوا دائماً على قدر التحدي ودفعة معنوية كبيرة للتواجد في ساحة التحدي.

وأوضح ماجد العصيمي، نائب رئيس اتحاد المعاقين، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن أصحاب الهمم قبلوا تحدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بكل عزيمة وإصرار، من منطلق أن التحدي جزء من حياتهم وشعار دائم في مسيرتهم على الصعد كافة، مما كان له المرود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم المطلوبة. ووصف العصيمي مبادرة سموه بأنها دعوة بفكر قيادي مبتكر من أجل تحفيز المجتمع بمختلف أطيافه، ومن شأنها التطوير في مجال العمل وحياتهم اليومية والتي تقيهم أمراض العصر، وتمثل دفعة كبيرة لأصحاب الهمم من أجل أن يكونوا حاضرين ذهنياً دائماً.

وأشار العصيمي إلى أن المبادرة ليست غريبة على سموه، فهو الرياضي الذي ظل يحس دائماً بمكاسب هذه التدريبات الرياضية والذي لم يبخل في أن يشارك المجتمع في ممارسة الرياضة.

وقال: مبادرات سموه العديدة ومكارمه من أجل دعم أصحاب الهمم وتشجيعهم لممارسة الرياضة لن تسقط من ذاكرتهم، فبطولات فزاع لأصحاب الهمم التي تدخل عامها العاشر إحدى مبادراته والتي انضم عبر بوابتها المئات من هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع وغيرت خريطة الرياضة العالمية، كأحد الملتقيات التي لها وزنها وثقلها والتي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم، وتعد بكل المقاييس محطة مهمة من أجل وصول اللاعبين إلى المجد الأولمبي.