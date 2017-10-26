اعتماد تصميم متجر «الذئاب»

فيصل النقبي (الفجيرة)

اعتمدت إدارة الفجيرة تصميم متجر النادي بشكله النهائي، على أن يتم إطلاقه رسمياً خلال شهر، وتمت مراعاة ضرورة الاستفادة من كل أجزاء المتجر بطريقة فنية، حتى يستوعب أكبر عدد من مشجعي النادي الذي أطلق متجراً مؤقتاً، لحين تجهيز المقر الرسمي، ووفرت به قمصان الفريق الأول، مع إمكانية الكتابة عليها، وغيرها من الخدمات الأخرى. وأشار عبدالله بن قانون، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، إلى أن النادي ماض في تنفيذ خطته الاستثمارية والتسويقية الرامية لترسيخ اسم الفجيرة، ليكون ماركة وعلامة تجارية في المنطقة، بما يحقق طموحات منتسبي وعشاق النادي.

وقال: «المتجر يوفر الاحتياجات كافة من أدوات تشجيع، وقمصان الفرق المختلفة بالنادي، وأبرزها الفريق الأول».