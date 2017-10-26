ضمن أفضل 8 لاعبين الآسيوي: ماجد راشد يستحق المتابعة في تصفيات الشباب



تاريخ النشر: الخميس 26 أكتوبر 2017 معتصم عبدالله (دبي) سلط تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأضواء على ماجد راشد قائد منتخبنا الوطني للشباب، ولاعب اتحاد كلباء، ضمن أفضل ثمانية لاعبين يستحقون المتابعة في مشوار تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، والتي تنطلق الثلاثاء المقبل، حيث يخوض الأبيض التصفيات في قرغيزستان ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه عُمان، النيبال، قرغيزستان، والبحرين.وذكر التقرير أن ماجد راشد يعد واحداً من اللاعبين أصحاب الأرقام القياسية، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري المحلي، وأضاف التقرير: في يناير من العام الحالي سجل لاعب الوسط ماجد هدفاً لاتحاد كلباء في مرمى الشباب، عندما كان يبلغ 16 عاماً فقط.وشارك ماجد في 14 مباراة مع فريقه موسم 2016-2017، وحمل شارة الكابتن مع المنتخب في بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2016 بالهند، حيث سجل الهدف الأول في المباراة التي فاز فيها الفريق على الهند 3-2، قبل أن يخسر أمام اليابان في ربع النهائي.