«أبيض السيدات» يتحدى «الجيش البريطاني»

دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخب للسيدات مع الجيش البريطاني ودياً، في الساعة السادسة مساء غد على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وتأتي التجربة بعد القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في مجال الرياضة، والتي ضمت مقترح إقامة مباريات ودية بين المنتخبات الخليجية للسيدات، والمنتخب البريطاني النسائي العسكري.

وتعد المباراة أول ودية بعد خوض منتخبنا تصفيات كأس آسيا 2018 في الأردن، التي استضافت نهائياتها طاجيكستان في أبريل الماضي، وقدم «أبيض السيدات» أداءً مشرفاً في مشاركته الأولى في التصفيات، بعد مروره بمراحل إعداد مختلفة، تنوعت بين المعسكرات الداخلية، والمباريات الودية التي خاضها المنتخب، والذي يضم تشكيلة من اللاعبات المميزات، وحققن إنجازاً ملموساً للكرة النسائية، حيث تقدم تصنيف المنتخب إلى المركز 83 عالمياً، بعد أن كان يحتل المركز 130 عام 2010، وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المباراة تعد احتكاكاً قوياً وجيداً لمنتخب السيدات الذي خاض العديد من التحديات القوية في إطار دعمه وتأهيله والوصول به إلى أفضل مستوى.