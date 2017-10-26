اتحاد الكرة يؤكد دعمه الكامل لـ «قضاة الملاعب»

دبي (الاتحاد)

أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل والدائم لـ «قضاة الملاعب» في الدولة، في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية، مشيداً بأداء الحكام خلال الجولات الماضية من دوري الخليج العربي، وبقية المسابقات، والجهود المخلصة التي يبذلونها للعبور بالمباريات إلى بر الأمان، جاء ذلك، خلال حضوره لتدريبات الحكام في ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة في دبي، إلى جانب حضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق.

وأعرب بن غليطة، عن ثقته بقدرة قضاة ملاعب الإمارات على مواصلة التميز في إدارة المباريات في الدوري، ومختلف مسابقات الاتحاد، داعياً إياهم إلى رفع التركيز، والتحلي بالثقة بالنفس والتعاون بين الجميع، والاستفادة من خبرات المدربين والخبراء الموجودين معهم دائماً في التدريبات، أو خلال البرلمان الأسبوعي، إضافة إلى الحكام السابقين من أصحاب الخبرة والدراية الذين لا يتأخرون في دعم قضاة ملاعبنا.

ودعا رئيس الاتحاد، الحكام إلى التعاون والتعاضد فيما بينهم، وأن يكون شعار كل حكم منهم نجاح زميله أثناء تأدية مهمته داخل أرضية الملعب، لأن نجاح أي حكم هو نجاح للمنظومة بشكل كامل.