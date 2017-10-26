ابن غليطة يطالب «أبيض الشواطئ» بالأداء المشرف في «القارات»

دبي (لاتحاد)

شهد المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، أمس الأول، تدريبات منتخب الشاطئية، للوقوف على استعداداته لكأس القارات، في نسختها السابعة، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد، ولجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي، وتقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظم في منطقة مراسي بروميناند بالخليج التجاري، على قناة دبي المائية، من 31 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

شهد التدريبات أيضاً، سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، وحسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، وبدأ «أبيض الشواطئ» وصيف القارة الآسيوية، وصاحب المركز العاشر في التصنيف العالمي تدريباته منذ 3 أشهر استعداداً للبطولة العالمية المهمة.

واطمأن رئيس الاتحاد على جاهزية اللاعبين، واستمع إلى شرح من وليد محمدي قائد «أبيض الشواطئ»، حول برنامج المنتخب، وسير الاستعدادات خلال الفترة المتبقية من المعسكر الداخلي، والمباراتان الوديتان مع روسيا غداً، وباراجواي السبت المقبل، والتي تعتبر الجزء الرئيس من فترة الإعداد الحالية.

وطالب ابن غليطة، اللاعبين برفع معدل التركيز واللياقة البدنية، وزيادة الاستعدادات لاستغلال كل الظروف المهيأة لهم حالياً، من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومشرفة، تليق بسمعة منتخبنا الوطني للشاطئية، كونه هدفاً مشروعاً عليهم أن يقاتلوا لتحقيقه وإنجازه وبلوغ الأدوار النهائية لهذه البطولة التي تنظم على أرضنا وبين جماهيرنا.

وأضاف أنه بالنظر إلى مجموعة المنتخب الوطني، والتي تضم البرازيل حامل اللقب والبرتغال ومصر، وقال: يجب أن نكون على ثقة ويقين تام أن هذه المنتخبات جاءت للمنافسه على لقب كأس القارات، وهو هدف متاح للجميع، ولكن من يقاتل على الهدف هو الأجدر والأحق به، لذلك فإن لاعبي «الأبيض» مطالبون ببذل كل جهودهم واستثمار وقت التدريب، والاستفادة من المباريات الودية في رفع مستواهم والاستعداد جيداً، إضافة إلى ذلك فإن منتخبنا واجه هذه المنتخبات من قبل، وقدم نتائج جيدة أمامها في مناسبات وبطولات سابقة.

وشكر خليل أهلي مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، مروان بن غليطة، على ثقته باللاعبين، ومتابعته لشؤون المنتخب، ووقوفه على التفاصيل الخاصة بالاستعدادات الجارية لبطولة القارات، مؤكداً أن الزيارات من قيادات الاتحاد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، تعتبر دفعة معنوية قوية للاعبين وللجهازين الفني والإداري في هذا الوقت المهم للمنتخب.

وأشار إلى أن «رتم» الاستعدادات يرتفع يوماً بعد يوم، مع اقتراب موعد كأس القارات، وأن المنتخب يجري حالياً تدريباته الصباحية والمسائية على الملعب الرملي في اتحاد الكرة والملعب الرملي في حديقة الممزر، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي، والجهاز الإداري يتابعون كل التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات لتقديم أفضل مستوى لـ «أبيض الشواطئ» خلال كأس القارات.