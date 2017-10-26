«الملك» يستعيد جهود فاندر قبل لقاء «الزعيم»

علي معالي(دبي)
أصبح التشيلي سيزار بيناريس الغائب الوحيد عن الشارقة أمام العين بعد غدٍ، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بعد أن انتظم البرازيلي فاندر فييرا في التدريب مع «الملك»، ليطمئن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق على الحالة الصحية للاعب الذي خرج من مباراة شباب الأهلي دبي، التي انتهت بالتعادل السلبي.
شهد التدريب حالة من الاستقرار والثبات الكبير، بعد أن منح العنبري المزيد من الثقة إلى اللاعبين، بما يبشر بالنتائج الإيجابية في الجولات المقبلة، ويعد فاندر فييرا أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها العنبري مع الأسترالي رايان ماك جوان والبرازيلي ويلتون، فيما يخضع سيزار للعلاج، على أن يعود بعد 3 أو 4 أسابيع.
|
|