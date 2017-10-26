«الملك» يستعيد جهود فاندر قبل لقاء «الزعيم»

علي معالي(دبي)

أصبح التشيلي سيزار بيناريس الغائب الوحيد عن الشارقة أمام العين بعد غدٍ، بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بعد أن انتظم البرازيلي فاندر فييرا في التدريب مع «الملك»، ليطمئن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق على الحالة الصحية للاعب الذي خرج من مباراة شباب الأهلي دبي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

شهد التدريب حالة من الاستقرار والثبات الكبير، بعد أن منح العنبري المزيد من الثقة إلى اللاعبين، بما يبشر بالنتائج الإيجابية في الجولات المقبلة، ويعد فاندر فييرا أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها العنبري مع الأسترالي رايان ماك جوان والبرازيلي ويلتون، فيما يخضع سيزار للعلاج، على أن يعود بعد 3 أو 4 أسابيع.

ويركز العنبري على استقرار الخط الخلفي، من خلال الاعتماد على شاهين عبدالرحمن، العائد بعد غياب طويل، وأظهر انسجاماً كاملاً مع رايان، وشارك سانتو في الناحية اليمنى، وينتظر أن يخوض العنبري مباراة السبت بتشكيلة مباراة شباب الأهلي دبي، مع دراسة «الزعيم» جيداً، من خلال متابعة أكثر من تسجيل له للتعرف إلى مصدر قوة ونقاط ضعف المنافس.وأصبح يوسف سعيد مهاجم الفريق لغزاً محيراً، حيث أصبح متخصصاً في الحصول على البطاقات الصفراء، وبلغت 4 إنذارات، وبالتالي لابد من وقفة مع اللاعب الذي يحصل أحياناً على بطاقات من دون مبرر، مما يجعل الفريق يفتقد جهوده في «أوقات عصيبة».